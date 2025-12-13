El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Puente Genil se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se observarán algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada y hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 81% al 88%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados durante la tarde. Las condiciones meteorológicas serán favorables para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día seco y soleado.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Este viento, que soplará principalmente del noreste, podría aportar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable para los que decidan salir a disfrutar de la tarde.

Es importante recordar que, aunque las temperaturas serán agradables durante el día, las noches en Puente Genil pueden ser frías, con mínimas que descenderán a los 11 grados . Por lo tanto, se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la noche.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del entorno natural de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.