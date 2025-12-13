El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente nublado, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la jornada. A lo largo de la tarde, estas nubes no generarán precipitaciones, ya que se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 0%. Esto significa que los habitantes de la localidad podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con un cielo cubierto que podría restar algo de luminosidad.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un ambiente fresco. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados durante las horas centrales del día, mientras que por la noche descenderá a los 12 grados. Este ligero descenso en la temperatura nocturna es típico de la temporada invernal, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que oscilarán entre el 85% y el 88% a lo largo del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir de casa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 6 y 8 kilómetros por hora. Durante la tarde, se registrarán rachas máximas de hasta 12 kilómetros por hora, lo que podría aportar una ligera brisa, pero sin llegar a ser incómoda. Este viento suave contribuirá a que el ambiente se sienta un poco más fresco, especialmente en las horas de mayor actividad.

El amanecer se producirá a las 08:23, ofreciendo un inicio de jornada tranquilo, mientras que el ocaso se espera para las 18:01, marcando el final de un día que, aunque nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia. En resumen, Puente Genil disfrutará de un día fresco y seco, con cielos cubiertos y una brisa ligera, condiciones que invitan a disfrutar de un paseo por la localidad o a realizar actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.