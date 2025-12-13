El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se han mantenido en torno a los 9 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes de la localidad. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

La humedad relativa se ha mantenido en niveles relativamente altos, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 47% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 33 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Se anticipa que la racha máxima de viento alcance los 53 km/h hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante este viento moderado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. Las condiciones seguirán siendo favorables para disfrutar de una velada tranquila, con cielos despejados que permitirán observar las estrellas. El ocaso se producirá a las 17:59, marcando el inicio de una noche serena.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los vientos del este aportarán un toque fresco, pero no serán un impedimento para disfrutar de lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.