El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los habitantes podrán observar un cielo cubierto por estas nubes, que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán un matiz grisáceo al ambiente.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 11 grados a media mañana y descendiendo gradualmente a 9 grados hacia la tarde. Este descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, optando por abrigos y prendas de lana.

La humedad relativa será un factor notable, con valores que oscilarán entre el 73% y el 75% a lo largo del día. Esta alta humedad puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es importante tenerlo en cuenta al planificar actividades al aire libre. A pesar de la ausencia de lluvias, el ambiente se sentirá húmedo, lo que podría afectar la comodidad de los paseantes.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 20:00 y las 23:00, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente si se encuentran en zonas abiertas.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que interrumpan las actividades diarias. Sin embargo, la combinación de nubes altas y viento puede generar un ambiente algo inestable, por lo que es aconsejable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Los ciudadanos deben prepararse adecuadamente para disfrutar de su día, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.