El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que puede dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin previsión de precipitaciones. A lo largo de la jornada, la nubosidad se mantendrá, alternando con momentos de cielo nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 10 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 15 grados hacia el final del día. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden sentirse frescas, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el este. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 15 km/h en la mañana y alcanzando picos de hasta 30 km/h en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

No se prevén lluvias en el horizonte, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento fresco.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos del este aportarán frescura, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad en familia, siempre con una chaqueta ligera a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.