El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la jornada. A lo largo de la tarde, se espera que estas nubes continúen cubriendo el horizonte, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de temperatura y viento.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 20:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 11 grados. Sin embargo, durante las horas más frías de la mañana y la noche, la temperatura podría descender a los 10 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, rondando entre el 76% y el 81% a lo largo del día. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se vistan en consecuencia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el este con velocidades que alcanzarán hasta los 15 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 23 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. Esto podría afectar a quienes realicen actividades al aire libre, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en zonas abiertas.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día nublado, fresco y seco, con temperaturas que se mantendrán en un rango cómodo pero fresco, y con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.