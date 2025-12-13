El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C por la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 87% al amanecer y descendiendo gradualmente hasta un 51% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Palma del Río pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que el sol se ponga a las 18:03, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que la noche sea fresca, con mínimas que rondarán los 11°C. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada propicia para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que acompañará el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.