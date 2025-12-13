El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la tarde, se espera que estas nubes continúen cubriendo el horizonte, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. De hecho, la probabilidad de lluvia se mantiene en un bajo 5%, lo que sugiere que los habitantes pueden disfrutar de un día seco y sin complicaciones meteorológicas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 13 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrará una temperatura de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas posteriores. Este rango de temperaturas es característico de la temporada invernal en la región, ofreciendo un ambiente fresco que puede resultar agradable para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el frío.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas del día y descendiendo a un 82% en las horas más cálidas. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 14 km/h, lo que podría proporcionar una ligera brisa que, combinada con la temperatura fresca, podría resultar revitalizante. Sin embargo, no se esperan condiciones de tormenta, ya que la probabilidad de tormentas también se sitúa en un 5%.

Los momentos de orto y ocaso se producirán a las 08:26 y 18:03, respectivamente, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. Los ciudadanos de Palma del Río podrán disfrutar de la luz del día durante aproximadamente 9 horas y 37 minutos, lo que les permitirá aprovechar al máximo las horas de sol, aunque con un cielo mayormente cubierto.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta fresco y nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre con la vestimenta adecuada para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.