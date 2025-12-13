El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

Hoy, 13 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en un rango fresco, comenzando en torno a los 13 grados y alcanzando un máximo de 21 grados durante la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 14 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría contribuir a una sensación de frescor. Las condiciones de nubosidad serán predominantes, con un cielo cubierto en la mayor parte del día, aunque se prevén momentos de poco nuboso hacia la tarde, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 39 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y el viento.

La probabilidad de precipitación es del 40% en las primeras horas del día, disminuyendo a cero en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque hay una posibilidad de lluvia ligera al inicio, el resto del día se mantendrá seco. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede traer sorpresas.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia matutina. Los amantes de las actividades al aire libre deben considerar la posibilidad de que el tiempo cambie rápidamente, especialmente en las horas de mayor viento.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras al inicio y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de abrigo y precaución ante el viento, disfrutando de las horas más templadas de la tarde cuando el cielo pueda despejarse un poco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.