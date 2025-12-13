El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con cielos que no ofrecerán muchas oportunidades para que el sol brille. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será la protagonista, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo permanecerá cubierto durante la mayor parte del periodo, lo que podría influir en la sensación térmica y en la actividad diaria de los habitantes.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 13 y 14 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 20:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose en torno a los 13 grados durante las horas nocturnas. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 86% y el 90% a lo largo del día. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja a la población que tome precauciones para mantenerse abrigada.

En cuanto a las precipitaciones, aunque la probabilidad de lluvia es notable, con un 75% de posibilidad de que se produzcan, se espera que no se registren acumulaciones significativas. Los datos indican que no se anticipan precipitaciones durante el día, lo que podría ofrecer un respiro a aquellos que planean actividades al aire libre, aunque siempre es prudente estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta los 11 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la tarde. Los habitantes deben estar atentos a las ráfagas que podrían llegar a ser más intensas en ciertos momentos del día.

Finalmente, el orto se producirá a las 08:27 y el ocaso a las 18:06, marcando un día con una duración de luz solar limitada. En resumen, se prevé un día fresco y cubierto en Los Palacios y Villafranca, con una alta humedad y la posibilidad de viento moderado, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para el tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.