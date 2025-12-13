El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque en algunos momentos podría haber claros, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 11 grados hacia las 06:00. A medida que el sol se eleva, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados en la tarde, alrededor de las 15:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 49% y el 86% en diferentes momentos. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h a las 14:00 horas. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Osuna pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y el viento moderado que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.