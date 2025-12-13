El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 12 de diciembre de 2025, Osuna se prepara para un día mayormente nuboso, con cielos cubiertos que dominarán gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes se mantengan en el horizonte, ofreciendo un aspecto grisáceo que podría desanimar a aquellos que planeaban actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas indican que no habrá precipitaciones significativas, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero a lo largo del día.
Las temperaturas durante la jornada se mantendrán estables, con un promedio de 15 grados en las horas centrales del día, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia la tarde. Este clima fresco puede ser ideal para quienes disfrutan de paseos por la ciudad, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para mayor comodidad. La humedad relativa será notable, alcanzando hasta un 77% en las últimas horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que marcan los termómetros.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 kilómetros por hora. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sureste, pero su intensidad no variará significativamente.
Los momentos más destacados del día incluirán el orto solar a las 08:24, que dará inicio a la jornada, y el ocaso a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá la oportunidad de disfrutar de la belleza de un atardecer en un ambiente tranquilo y fresco.
Para aquellos que planean salir, es aconsejable estar preparados para el tiempo variable, llevando ropa adecuada y considerando la posibilidad de que las nubes puedan oscurecer el cielo en cualquier momento. En resumen, el día en Osuna se presenta como una jornada tranquila, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos, siempre con la previsión de un tiempo fresco y nublado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.
