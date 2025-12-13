El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A lo largo del día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque también habrá momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , siendo más frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura volverá a descender, situándose en 12 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% a medianoche y aumentando hasta un 89% en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 80% durante la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al anochecer.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 6 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más frías del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no se anticipan lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 08:26 horas y poniéndose a las 18:05 horas. Los ciudadanos de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día mayormente nublado, pero sin la preocupación de la lluvia, lo que permitirá realizar actividades al aire libre con precaución ante el viento fresco y las temperaturas variables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.