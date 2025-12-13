El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo muy nuboso durante la mayor parte del día. A partir de las 19:00 horas, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, lo que podría generar una atmósfera algo sombría, aunque sin precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un bajo 5%, lo que sugiere que no se anticipan chubascos en la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 15 grados a lo largo de la tarde. Este valor se mantendrá constante desde la mañana hasta la noche, lo que indica un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se sitúa en torno al 76% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 77% en las horas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los habitantes de Morón de la Frontera tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, el orto se producirá a las 08:25 y el ocaso se espera para las 18:05, lo que permitirá disfrutar de una jornada con una duración de luz solar moderada. La combinación de nubes altas y la ausencia de precipitaciones sugiere que, aunque el sol no brillará con fuerza, la luz natural será suficiente para iluminar el entorno.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta fresco y nublado, con temperaturas estables y un viento moderado. No se anticipan lluvias, lo que permitirá a los residentes disfrutar de un día sin interrupciones climáticas significativas. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente ante la frescura del ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.