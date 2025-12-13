El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, permitiendo que el sol brille con más intensidad, especialmente entre las 11 y las 18 horas, cuando se prevé un cielo despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 10°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 18°C por la tarde. Este aumento gradual de la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 86% al amanecer y bajará hasta un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará fresco y húmedo, se tornará más agradable a medida que avance.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de rachas de viento más fuertes.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. La ausencia de lluvia, combinada con el aumento de la temperatura y la disminución de la humedad, sugiere un día ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11°C hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:00, marcando el final de un día que, aunque comenzó fresco y nublado, se transformará en una jornada agradable y soleada en Montilla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.