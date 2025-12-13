El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente nublado, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la tarde, estas nubes no se espera que generen precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere un día seco y estable.

Las temperaturas en Montilla se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 12 grados a media mañana y descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas posteriores. Este rango de temperatura es típico para la temporada invernal, ofreciendo un ambiente fresco que puede resultar agradable para actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias para el frío.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance niveles altos, comenzando en un 80% a media mañana y aumentando hasta un 88% hacia el final de la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 kilómetros por hora. La dirección del viento variará, predominando del norte y del noreste, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la tarde, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 17 kilómetros por hora, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan aún más frescas.

El orto solar se producirá a las 08:23, brindando luz natural a los montillanos, mientras que el ocaso se espera para las 18:00, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y la comunidad. En resumen, el tiempo de hoy en Montilla será fresco y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de la alta humedad y el viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.