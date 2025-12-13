El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados al inicio del día, aumentando ligeramente a 13 grados en las horas posteriores. A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría contribuir a la sensación de frescura. Los vientos soplarán desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 35 km/h, siendo más intensos en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén como peligrosas, sí podrían ser notorias para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se estima que la probabilidad de lluvia será alta durante las primeras horas, con un 80% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá drásticamente, alcanzando un 0% entre las 13 y las 19 horas. Las lluvias acumuladas se estiman en alrededor de 0.7 mm en la mañana, con una ligera posibilidad de tormentas que podrían acompañar a las lluvias en las primeras horas.

El cielo se mantendrá cubierto durante gran parte del día, con algunas mejoras hacia la tarde, donde se espera que las nubes den paso a momentos de sol, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 18:10. Esto permitirá que los habitantes de Moguer disfruten de un atardecer más despejado, aunque las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche.

Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un inicio de jornada fresco y húmedo, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir temprano. A medida que el día avanza, las condiciones mejorarán, ofreciendo un tiempo más agradable para actividades al aire libre en la tarde. Sin embargo, se aconseja estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en las primeras horas, cuando las tormentas podrían ser más probables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.