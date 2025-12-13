El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con condiciones que podrían generar tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta situación se mantenga durante la mayor parte del día. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 75%, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y lluvias intensas.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que comenzarán a manifestarse a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 7 mm en el periodo más crítico. Las lluvias serán escasas en la mañana, pero se intensificarán a medida que avance el día, especialmente entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando se prevé la mayor actividad tormentosa. La lluvia ligera podría comenzar a caer en la tarde, con un total de 3 mm pronosticados para ese periodo.
Las temperaturas se mantendrán frescas, con un rango que oscilará entre los 12 y 13 grados . Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío más intensa. La humedad será un factor constante durante todo el día, contribuyendo a la posibilidad de que se formen nubes de tormenta.
El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se espera que sople desde el noreste a una velocidad de 7 a 10 km/h, aumentando en momentos de tormenta hasta alcanzar ráfagas de hasta 19 km/h. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones inestables, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.
Los amaneceres y atardeceres serán menos visibles debido a la nubosidad, con el orto solar a las 08:31 y el ocaso a las 18:10. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, y es posible que se produzcan chubascos intermitentes.
En resumen, el día de hoy en Moguer se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.
