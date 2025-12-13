El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado nuboso durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 50% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento será un factor a considerar, ya que se prevén rachas de hasta 67 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde. El viento soplará del este, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero se espera que haya momentos de claridad, especialmente hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados por la noche. La puesta de sol se producirá a las 17:58, marcando el inicio de una noche que se prevé despejada, con temperaturas que continuarán bajando.

Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para dar paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la fuerza del viento. La combinación de temperaturas frescas y un cielo nublado puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja llevar abrigo. En resumen, Martos experimentará un día tranquilo en términos de precipitaciones, pero con un tiempo fresco y ventoso que invitará a los ciudadanos a disfrutar de la belleza del paisaje invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.