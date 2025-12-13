El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Martos se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, estas nubes se irán consolidando, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula. Esto sugiere que los habitantes de Martos podrán disfrutar de un día seco, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas de la tarde y la noche. Este rango térmico puede resultar agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las horas más tardías del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alcanzando un 71% en las horas centrales del día y bajando a un 69% hacia la tarde y la noche. Esta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que es aconsejable llevar ropa abrigada si se planea salir.

El viento también será un factor a tener en cuenta. Se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 20 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 44 km/h en las horas más ventosas. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es recomendable protegerse del viento al salir.

El orto se producirá a las 08:21, lo que permitirá disfrutar de una mañana iluminada, mientras que el ocaso se espera para las 17:57, marcando el final de un día que, aunque fresco y ventoso, se presenta sin lluvias. La combinación de nubes altas y un cielo mayormente despejado permitirá que los rayos del sol se filtren, ofreciendo momentos de claridad a lo largo del día.

En resumen, Martos experimentará un día fresco y seco, con nubes altas y vientos moderados. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.