El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto de nubes, aunque en algunos momentos se podrán observar claros, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en las horas centrales del día. Este ligero ascenso en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 84% por la mañana y descenderá a un 51% hacia la tarde. Esto proporcionará un ambiente más cómodo a medida que el día avanza.

El viento será un factor notable en la predicción meteorológica de hoy. Se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el viento se mantenga constante, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los residentes de Marchena disfruten de un día seco, ideal para actividades al aire libre o para realizar tareas pendientes. La visibilidad será buena, lo que facilitará la movilidad y el disfrute del entorno.

Finalmente, el orto se producirá a las 08:26 y el ocaso a las 18:04, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar considerable. En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se presenta como un día fresco y mayormente nublado, sin lluvias, con un viento moderado que aportará una sensación de frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.