El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Marchena se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. A partir de las 19:00 horas, se espera que el cielo continúe cubierto, con un ligero cambio hacia un estado muy nuboso a las 22:00 horas. Las nubes altas también estarán presentes, lo que podría dar un toque de dramatismo al paisaje, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

En cuanto a la temperatura, se prevé que se mantenga estable a lo largo del día, con un valor constante de 15 grados durante las horas centrales, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia la noche. Este rango de temperatura sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de un tiempo más frío al caer la tarde.

La humedad relativa será un factor notable, alcanzando niveles del 77% a las 20:00 horas y subiendo hasta un 80% hacia las 23:00 horas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los marcheneros vestirse en consecuencia y considerar capas adicionales para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste a una velocidad de 8 km/h durante la tarde, aumentando a 9 km/h por la noche. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas. A medida que el viento cambie a dirección este, se recomienda tener precaución, ya que podría haber ráfagas más intensas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que es poco probable que se produzcan chubascos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, Marchena experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas estables y una baja probabilidad de lluvia. Los habitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre, pero deben estar preparados para el frío y el viento que se avecina al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.