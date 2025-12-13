El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

Hoy, 13 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados al inicio de la jornada, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un respiro en comparación con el frío habitual de diciembre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría contribuir a una sensación de frescor en el ambiente. Los vientos soplarán desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 25% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lloviznas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque sin precipitaciones significativas. La tarde se presentará más despejada, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un ambiente gris y húmedo, ofrecerá claros momentos de sol y temperaturas más cálidas hacia la tarde.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar un abrigo ligero y estar preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente en las primeras horas del día. En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día variado, con un inicio fresco y cubierto, seguido de una tarde más templada y con menos nubes, ideal para disfrutar de un paseo al atardecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.