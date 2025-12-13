El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta bajo un cielo completamente cubierto, con una atmósfera que invita a la contemplación y a la tranquilidad. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad ha sido la protagonista, y se espera que esta situación se mantenga a lo largo del día, con un cielo que no dará tregua a los rayos del sol.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 13 grados . Este rango térmico, aunque algo frío para algunos, es característico de la temporada invernal en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se prevé alta, alcanzando hasta el 96% en ciertos momentos del día. Esto podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la precipitación, aunque la probabilidad de lluvia es notable, con un 85% de posibilidad, las previsiones indican que no se esperan acumulaciones significativas, ya que se anticipa que la lluvia será escasa, con valores que se mantienen en cero para los periodos de la tarde y la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos, especialmente en las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que alcanzarán los 10 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor adicional. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 15 km/h, lo que añade un componente dinámico a la jornada.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 65%, lo que sugiere que, aunque la lluvia no sea abundante, podrían presentarse condiciones inestables que podrían dar lugar a tormentas aisladas. Es recomendable estar alerta a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

En resumen, Mairena del Aljarafe vivirá un día de cielos cubiertos, temperaturas frescas y una alta humedad, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y tormentas. La combinación de estos factores sugiere que es un buen día para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para el frío y la posibilidad de un chaparrón inesperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.