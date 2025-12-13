El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo predominantemente nublado, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan, aunque en algunos momentos se podrán observar nubes altas, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 19 grados en las horas centrales del día. Esta variación térmica sugiere que, aunque la mañana será fresca, el sol podría calentar un poco el ambiente durante la tarde, aunque la nubosidad podría limitar la sensación de calor.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 55% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas de mayor viento.

Respecto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, con probabilidades que rondan el 5% y 20% respectivamente. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún chubasco aislado.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y un viento notable. La combinación de estos factores climáticos sugiere que es un buen día para actividades en interiores, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para el frío y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.