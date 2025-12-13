El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un panorama meteorológico marcado por un cielo completamente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, los ciudadanos podrán observar que las nubes dominan el horizonte, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada. Las condiciones de cielo cubierto se extenderán desde el periodo 19 hasta el 23, lo que sugiere que no habrá claros significativos en el cielo durante el día.

En cuanto a la temperatura, se espera que las máximas alcancen los 15 grados en las horas centrales de la jornada, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región, lo que invita a los habitantes a abrigarse adecuadamente si planean salir.

La humedad relativa será un factor notable, con valores que oscilarán entre el 80% y el 82% a lo largo del día. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda tener en cuenta este aspecto al momento de vestirse.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no habrá lluvias significativas, ya que los datos indican un valor de 0 mm de precipitación para todos los periodos del día. Sin embargo, hay una probabilidad del 25% de que se produzcan tormentas, lo que podría generar algunas inquietudes entre los más precavidos. A pesar de esta probabilidad, la ausencia de precipitaciones hasta el momento sugiere que el día podría transcurrir sin mayores contratiempos en este sentido.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 13 y 16 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 24 km/h en algunos momentos. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día cubierto y fresco, con temperaturas que rondarán los 15 grados, alta humedad y un viento moderado del este. Aunque la probabilidad de tormentas está presente, la ausencia de precipitaciones sugiere que la jornada podría transcurrir sin lluvias. Los habitantes deben estar preparados para un día invernal, con un cielo gris que podría influir en sus actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.