El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Lucena se presenta con un tiempo mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, aunque se alternarán con momentos de sol, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 79% a primera hora y descendiendo a un 44% hacia la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Por lo tanto, es recomendable que los lucentinos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

Respecto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán entre 11 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, por lo que es aconsejable tener en cuenta el viento al planificar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los lucentinos pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin el temor de mojarse. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se caracteriza por un cielo nuboso, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de la ciudad, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente ante el fresco ambiente matutino y vespertino.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.