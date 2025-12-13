El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Lucena se presenta con un tiempo mayormente nublado, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la tarde, las nubes se mantendrán, pero no se esperan precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día sin la preocupación de mojarse, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un rango que oscilará entre los 11 y 12 grados . En las horas más cálidas del día, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados, lo que puede resultar agradable para quienes se encuentren en la calle. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura descenderá a 11 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera durante la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 83% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, pero también puede hacer que el ambiente se sienta un poco más frío de lo que realmente es. Es importante que los ciudadanos se mantengan hidratados y tomen precauciones si son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste a una velocidad de 3 a 5 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 7 km/h en las horas más activas del día. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque no se prevén cambios significativos en las condiciones climáticas.

El orto se producirá a las 08:22, lo que permitirá disfrutar de una mañana iluminada, mientras que el ocaso está programado para las 18:00, marcando el inicio de una noche que, aunque fresca, se presentará tranquila y sin perturbaciones climáticas.

En resumen, Lucena vivirá un día de diciembre con cielos nublados, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y la ligera brisa que acompañará la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.