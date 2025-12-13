El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una transición a nubes altas que dominarán el panorama hasta la tarde. A medida que avancen las horas, se espera que el cielo se mantenga con poco nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 19°C hacia el mediodía. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15°C al final de la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 86% por la mañana y bajando a un 58% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 23 km/h. Durante las horas centrales del día, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá constante, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

El orto se producirá a las 08:28, y el ocaso será a las 18:04, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las actividades. En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.