El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Lora del Río se presenta con un panorama mayormente nublado, con una predominancia de cielos muy nubosos y cubiertos a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas indican que, durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría limitar la visibilidad del sol en su salida, programada para las 08:27. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 14 grados en las horas centrales, pero se espera que baje a 12 grados hacia la tarde y la noche. Este descenso puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 84% durante la mayor parte del día y aumentando a un 86% hacia la noche. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Lora del Río que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas para hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% de posibilidad de que se produzcan algunas gotas aisladas, pero en general, se espera que el día transcurra sin lluvias. Esto permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin mayores inconvenientes, aunque siempre es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, Lora del Río experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas que descenderán a lo largo del día y una baja probabilidad de precipitaciones. Los habitantes deben prepararse para un ambiente húmedo y fresco, con la posibilidad de un viento que acentúe la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.