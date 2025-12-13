El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado en Linares. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas y muy nubosas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 11 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 17 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 56% en la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 20 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 23 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando picos de hasta 33 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio momentáneo del frío, pero también puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta o abrigo ligero, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden.

A medida que el día avance, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes altas persistirán. La puesta de sol está programada para las 17:55, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad aumentará, creando un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará un toque de frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.