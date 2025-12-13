El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado en Linares, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Las condiciones atmosféricas indican que no habrá precipitaciones, lo que sugiere un día seco y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se prevé que oscile entre los 11 y 12 grados . Las temperaturas más cálidas se registrarán durante las horas centrales del día, alcanzando los 12 grados en los periodos de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que podrían bajar a 11 grados hacia el final del día. Es recomendable que los habitantes de Linares se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden sentirse frescas, especialmente en las horas más tempranas y al anochecer.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con valores que rondan entre el 65% y el 67%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja tener en cuenta la vestimenta adecuada para mantenerse cómodo durante el día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 14 kilómetros por hora en las primeras horas de la mañana, aumentando a ráfagas de hasta 25 kilómetros por hora en la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas.

El orto se producirá a las 08:21, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo, mientras que el ocaso está previsto para las 17:55, ofreciendo una tarde que se irá oscureciendo gradualmente. La combinación de nubes altas y la ausencia de precipitaciones sugiere que el día se desarrollará sin contratiempos, permitiendo a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvias. Es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las condiciones frescas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.