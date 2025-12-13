El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de tormenta del 70% entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se espera que la precipitación sea escasa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente bastante húmedo.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará cubierto, y las condiciones de tormenta se mantendrán, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura se elevará ligeramente, alcanzando los 12 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. La velocidad del viento oscilará entre 16 y 21 km/h, predominando del noreste, lo que podría incrementar la sensación de frío.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Se prevé que el cielo siga cubierto con tormentas y lluvias escasas, con precipitaciones que podrían llegar a 2 mm en total. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 19 grados , pero la humedad seguirá siendo alta, alrededor del 66%, lo que mantendrá un ambiente incómodo para los que se encuentren al aire libre.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 11 grados . La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 79% hacia la noche, lo que podría generar niebla o brumas en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Lepe se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta. La combinación de frío, humedad y viento puede hacer que las condiciones sean menos agradables, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.