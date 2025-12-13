El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de tormenta del 70% entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se espera que la precipitación sea escasa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente bastante húmedo.
A medida que avance la mañana, el cielo continuará cubierto, y las condiciones de tormenta se mantendrán, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura se elevará ligeramente, alcanzando los 12 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. La velocidad del viento oscilará entre 16 y 21 km/h, predominando del noreste, lo que podría incrementar la sensación de frío.
Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Se prevé que el cielo siga cubierto con tormentas y lluvias escasas, con precipitaciones que podrían llegar a 2 mm en total. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 19 grados , pero la humedad seguirá siendo alta, alrededor del 66%, lo que mantendrá un ambiente incómodo para los que se encuentren al aire libre.
A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 11 grados . La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 79% hacia la noche, lo que podría generar niebla o brumas en las primeras horas del día siguiente.
En resumen, el día de hoy en Lepe se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta. La combinación de frío, humedad y viento puede hacer que las condiciones sean menos agradables, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.
