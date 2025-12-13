El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, se espera que el cielo permanezca cubierto, con descripciones que indican una ligera lluvia en algunos momentos. En particular, se prevé que durante los periodos 19 y 20, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que sugiere que los habitantes de Lepe deben estar preparados para condiciones húmedas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren valores de 1 mm en el periodo 19 y 0.3 mm en el periodo 20. Sin embargo, a medida que avanza el día, las precipitaciones disminuirán, con un pronóstico de 0 mm para los periodos 21 y 22, y un leve repunte de 0.3 mm en el periodo 23. Esto indica que, aunque la lluvia será escasa, la humedad en el ambiente será notable, alcanzando niveles de hasta el 100% en los periodos 22 y 23.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, con valores que oscilarán entre los 12 y 13 grados a lo largo del día. Este clima fresco, combinado con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que varían entre 8 y 10 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 12 km/h en el periodo 23. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

La probabilidad de tormentas se sitúa en un 70%, lo que sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, no se puede descartar la posibilidad de tormentas aisladas. Los residentes deben estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Finalmente, el orto se producirá a las 08:33 y el ocaso a las 18:11, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. Con estas condiciones, es recomendable que los leperos planifiquen sus actividades diarias teniendo en cuenta la posibilidad de lluvia y el fresco ambiente que se espera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.