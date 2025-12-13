El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Lebrija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 a.m., se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar precipitaciones de hasta 0.3 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 90% en este periodo, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. Entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m., el cielo permanecerá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 45% entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que indica un ambiente fresco y húmedo.

Durante la tarde, a partir de las 2:00 p.m., se prevé que el cielo se mantenga cubierto, aunque las lluvias serán prácticamente inexistentes. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 3:00 p.m. La humedad relativa también se mantendrá alta, rondando el 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h entre las 3:00 p.m. y las 4:00 p.m. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo estables, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán gradualmente. Hacia las 8:00 p.m., se espera que la temperatura baje a 12 grados , y la humedad aumentará, alcanzando niveles del 84% hacia el final del día.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas, seguido de un ambiente fresco y húmedo durante el resto del día. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones inestables por la mañana, pero se espera una mejora hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.