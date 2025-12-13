El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lebrija, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, y las condiciones meteorológicas indican una alta probabilidad de precipitaciones, alcanzando un 100% en ciertos periodos. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias, aunque se anticipa que la cantidad de agua acumulada será mínima, con un total estimado de 1 mm en el periodo más activo.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, con un promedio de 13 grados en las horas centrales. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso, alcanzando los 12 grados en las últimas horas del día. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en varios momentos. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este con una velocidad de entre 6 y 8 km/h, lo que podría generar algunas rachas más intensas en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, las condiciones de tormenta se estiman en un 75%, lo que indica que hay una probabilidad considerable de que se produzcan descargas eléctricas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante las horas de mayor actividad eléctrica.

El orto se producirá a las 08:27, y el ocaso se espera para las 18:08, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de inclemencia del tiempo. En resumen, se recomienda a los habitantes de Lebrija que se preparen para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, posibilidad de tormentas y temperaturas frescas, manteniendo siempre un paraguas a mano y evitando actividades al aire libre si las condiciones se tornan adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.