El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, en Jaén, se espera un tiempo mayormente nublado con variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados desde la medianoche hasta las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con momentos de mayor nubosidad que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Jaén podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a las temperaturas frescas y la humedad.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento puede ser refrescante, también podría causar molestias si se está al aire libre por períodos prolongados.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque se mantendrán algunas nubes altas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 17:57, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y fresca.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco, aunque con un abrigo adecuado para combatir el frío y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.