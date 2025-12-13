El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El 12 de diciembre de 2025, Jaén se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. A lo largo del día, las nubes se mantendrán estables, sin que se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los jienenses podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque la falta de sol podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto a las temperaturas, se espera que se mantengan constantes en torno a los 12 grados durante las horas centrales del día. Este valor es relativamente fresco para la época del año, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío. Las temperaturas nocturnas podrían descender ligeramente, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta si se planea salir por la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que oscile entre el 67% y el 70% a lo largo del día. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que es importante estar preparado para un ambiente algo húmedo. Las personas con sensibilidad a la humedad podrían sentir un ligero malestar, por lo que se recomienda mantenerse abrigados.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 15 km/h. Durante las horas más activas del día, se podrían registrar ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable tener en cuenta esta variable, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede aumentar la sensación de frío.

El amanecer se producirá a las 08:21, mientras que el ocaso se espera para las 17:56, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será escasa, lo que podría influir en el estado de ánimo de las personas, por lo que se sugiere aprovechar al máximo las horas de luz disponibles.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas estables y sin posibilidad de lluvia. Es un día propicio para actividades que no requieran estar expuestos directamente al sol, y se aconseja a los ciudadanos que se mantengan abrigados y preparados para el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.