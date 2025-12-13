El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de tormenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas del día, donde se estima un 85% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 1 y 2 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el resto del día transcurra sin precipitaciones significativas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 75% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con los vientos que soplarán desde el noreste. La velocidad del viento oscilará entre 18 y 36 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que el día avance, se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque con algunas mejoras hacia la tarde, donde podrían aparecer claros temporales. La temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 12 grados en la mañana y máximas que alcanzarán los 20 grados en la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 14 grados.

Es importante que los habitantes y visitantes de Isla Cristina se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda llevar ropa adecuada para el tiempo y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable abrigarse bien.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.