El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, Isla Cristina se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, los habitantes de la localidad notarán un ambiente gris y húmedo, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día. Este clima fresco y nublado se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará el 94% en la mañana y se elevará hasta el 100% en las horas posteriores.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en el periodo de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias escasas. Aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total de 0.1 mm, es recomendable que los isleños lleven consigo un paraguas o impermeable si planean salir. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes y contribuir a un ambiente aún más húmedo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 24 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que marcan los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 12 grados . La combinación de la baja temperatura, la alta humedad y el viento puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que son más sensibles a estas condiciones climáticas.

El ocaso se producirá a las 18:12, momento en el que la luz natural comenzará a desvanecerse, dejando paso a una noche que promete ser igualmente fresca y húmeda. La previsión de tormentas es del 70%, lo que indica que, aunque no se espera un evento severo, es posible que se produzcan algunas tormentas aisladas en la región.

En resumen, el día en Isla Cristina se presenta como uno de esos típicos días invernales en los que la lluvia y el frío se hacen protagonistas. Los residentes deben estar preparados para un tiempo húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.