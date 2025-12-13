El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

Hoy, 13 de diciembre de 2025, Huelva se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 12 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un leve respiro en comparación con las frescas mañanas.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas del día, donde se estima un 75% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se prevén tormentas que podrían traer consigo lluvias de hasta 4 mm. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuye, y se espera que las condiciones se estabilicen, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 70% por la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las primeras horas del día, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h. El viento soplará principalmente del noreste, lo que podría contribuir a la sensación de frío en combinación con la alta humedad. A medida que el día progrese, se espera que la intensidad del viento disminuya, aunque se mantendrán rachas de entre 10 y 18 km/h durante la tarde.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con intervalos de nubes y claros, lo que permitirá que los habitantes de Huelva disfruten de un respiro en la nubosidad. Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 18 y 20 grados, lo que podría invitar a salir y disfrutar de un paseo al aire libre, siempre con la precaución de que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Huelva se caracterizará por un tiempo variable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas en las primeras horas, seguido de un leve mejoramiento hacia la tarde. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y disfrutar de las horas más agradables del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.