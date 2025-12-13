El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, Huelva se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de tormentas que podrían afectar la región. Las previsiones indican que la probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 70%, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles lluvias intensas y descargas eléctricas.

En cuanto a la precipitación, se espera que las lluvias sean significativas, especialmente en las primeras horas del día. Los registros indican que se podrían acumular hasta 9 mm de lluvia en el periodo más crítico, aunque la intensidad disminuirá a lo largo de la jornada. A medida que avance el día, la cantidad de precipitación irá disminuyendo, con valores que podrían llegar a ser nulos en las horas centrales, pero no se descartan chubascos aislados.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, con un promedio de 13 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero descenso, alcanzando los 12 grados. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que se situará en torno al 100% en varios momentos, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 25 km/h. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La posibilidad de tormentas y lluvias escasas se mantendrá hasta el final del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigos si se planea salir.

En resumen, Huelva enfrentará un día de inclemencias meteorológicas, con tormentas y lluvias que marcarán la jornada. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento del noreste creará un ambiente frío y potencialmente incómodo. Es un día para estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se tiene que salir a la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.