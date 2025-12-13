El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, especialmente en el periodo de la madrugada, donde se prevé una ligera precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados .

La humedad relativa será alta, alcanzando un 86% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con máximas que llegarán a los 19 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará del este-noreste, con velocidades que variarán entre 12 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío se acentúe, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que la temperatura descienda nuevamente hacia los 16 grados.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que habrá un 20% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 30% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, a partir de la 1 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye a cero, lo que sugiere que la tarde podría ser más tranquila en términos de precipitaciones.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque la nubosidad puede afectar la percepción del sol, que saldrá a las 08:28 y se ocultará a las 18:06. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más frescos, con mínimas que rondarán los 11 grados.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.