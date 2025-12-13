El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente cubierto con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el estado del cielo se mantendrá en un 46n, lo que indica que las nubes dominarán el panorama, generando una atmósfera gris y húmeda. Las precipitaciones, aunque ligeras, se prevén con una acumulación de 0.1 mm, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 15 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrará una temperatura de 15 grados, que irá descendiendo a 14 grados en la tarde y alcanzará los 13 grados en las horas más frescas de la noche. Este descenso gradual en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente con la humedad relativa que se espera en torno al 81% por la mañana y aumentando hasta un 89% por la noche.

La humedad será un factor notable hoy, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y frío. La combinación de la alta humedad y las temperaturas relativamente bajas puede resultar en una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para mantenerse cómodo durante el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a una velocidad de 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente en las zonas abiertas de la ciudad. Por la tarde, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 11 km/h.

La probabilidad de precipitación se sitúa en un 60%, lo que indica que hay una posibilidad considerable de que se produzcan algunas lluvias, aunque estas serán escasas. Además, la probabilidad de tormenta también se estima en un 60%, lo que sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es posible que se presenten algunas descargas eléctricas aisladas.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es recomendable llevar ropa abrigada y un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.