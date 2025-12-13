El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dar paso a un cielo poco nuboso. A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 15 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará hasta el 61% hacia el mediodía.

El viento será un factor notable durante el día, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 12 y las 3 de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría aportar una sensación de frescura a pesar del aumento de la temperatura. A lo largo de la tarde, se espera que el viento mantenga una velocidad constante, con rachas que podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 37 km/h.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará despejándose, y se prevé que a partir de las 3 de la tarde, el tiempo se mantenga mayormente despejado hasta el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados a las 6 de la tarde. La humedad relativa también aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 62% a las 11 de la noche.

En resumen, el día en Écija se caracterizará por un inicio nublado que dará paso a un tiempo más despejado y cálido en las horas centrales, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.