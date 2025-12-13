El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Écija se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo nuboso durante la mayor parte de la jornada. A partir de las 19:00 horas, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una atmósfera más fresca y menos soleada. Las condiciones nubosas se mantendrán hasta la noche, con nubes altas que dominarán el cielo en las horas posteriores.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados durante las primeras horas de la tarde, pero se espera que descienda a 11 grados hacia el final de la jornada. Este enfriamiento será más notable a medida que se acerque la noche, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será un factor importante a considerar hoy, con niveles que oscilarán entre el 85% y el 90%. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea estar al aire libre.

En lo que respecta a las precipitaciones, se prevé que no habrá lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Écija podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo cubierto. Esto es un alivio para aquellos que temen las inclemencias del tiempo, ya que no se esperan sorpresas en forma de lluvia.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos de dirección variable, predominando del suroeste y del norte, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 7 kilómetros por hora. Estos vientos serán suaves, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente, aunque la brisa puede ser un poco más fresca en las horas de la tarde.

En resumen, Écija experimentará un día nuboso y fresco, con temperaturas que irán en descenso y sin riesgo de precipitaciones. La combinación de la humedad y el viento suave puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable salir bien abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.