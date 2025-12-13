El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del Río según los datos de la AEMET
Hoy, 13 de diciembre de 2025, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de experimentar algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvia escasa en el periodo inicial. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frías. La humedad relativa será alta, rondando el 91% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 60% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea del 50% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 25% en la franja horaria de la tarde. Aunque las lluvias no serán intensas, es aconsejable llevar paraguas o impermeables, especialmente durante la mañana. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.4 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras y esporádicas.
El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es importante tener en cuenta las condiciones del viento al salir.
A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia se estabilicen, con una probabilidad de tormenta que también se mantendrá en un 25% durante la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, proporcionando un breve respiro antes de que el frío vuelva a instalarse por la noche.
En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo ropa adecuada para enfrentar las condiciones de frío y humedad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.
