El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El 12 de diciembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, la probabilidad de precipitación se sitúa en un alto 90%, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque estas serán ligeras, con un total estimado de 0.1 mm en cada uno de los periodos analizados.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 13 grados . Este rango de temperatura sugiere un ambiente algo frío, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles muy altos, con un 99% en la mañana y un 100% en la tarde, lo que puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad en el aire será notable, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad para algunos. A medida que avance el día, se espera que la humedad disminuya ligeramente, pero seguirá siendo alta, con un 97% en las últimas horas de la tarde. Esto puede influir en la percepción del frío, especialmente para quienes estén expuestos a las condiciones exteriores durante períodos prolongados.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste a una velocidad de 7 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 8 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento sea más variable, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 15 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 75% de posibilidad de que se produzcan fenómenos tormentosos a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la actividad eléctrica podría ser un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, el día en Coria del Río se presentará con un cielo cubierto y condiciones propensas a la lluvia y tormentas, temperaturas frescas y alta humedad. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día invernal, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.