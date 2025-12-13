El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , manteniendo un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo ligero debido a la humedad.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 20 grados en las horas de la tarde, con un cielo que se despejará parcialmente. Sin embargo, las nubes altas persistirán, lo que podría limitar la cantidad de luz solar directa. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% en la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 63% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 31 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 48 km/h en las horas más activas del día, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para quienes planean salir, ya que el tiempo se mantendrá seco y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, aunque se sugiere estar atentos a las variaciones del viento.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y viento moderado proporcionará un ambiente fresco, perfecto para disfrutar de la ciudad. Se recomienda a los cordobeses aprovechar el día, ya que las condiciones climáticas son favorables para diversas actividades, desde paseos por el centro hasta encuentros al aire libre con amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.