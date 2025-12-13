El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A pesar de la cobertura nubosa, no se esperan precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los cordobeses disfruten de un día seco.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un rango que oscilará entre los 12 y 13 grados . Este clima templado será ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 76% en las horas de la tarde, aumentando a un 85% en la mañana. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 9 kilómetros por hora. En los momentos más intensos, se podrían registrar ráfagas de hasta 17 kilómetros por hora, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Este viento suave será un alivio en comparación con los días más calurosos que suelen caracterizar a Córdoba en esta época del año.

La salida del sol está programada para las 08:25, mientras que el ocaso se producirá a las 18:00, lo que brinda a los habitantes de la ciudad un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que avance el día, la combinación de nubes altas y temperaturas moderadas creará un ambiente propicio para paseos y encuentros familiares.

Es importante que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas, ya que aunque no se prevén cambios drásticos, el tiempo puede ser variable. En resumen, Córdoba experimentará un día tranquilo y fresco, ideal para disfrutar de la ciudad sin preocupaciones por la lluvia.

